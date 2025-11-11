ندوة دينية حول "تجديد الخطاب الديني وبناء وعى الشباب" بجامعة كفر الشيخ (صور)

18 حجم الخط

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان “تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب” بكلية التجارة بالجامعة، برعاية الدكتور إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور وليد عفيفي عميد كلية التجارة بالجامعة.

أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن اعتزازه بتنظيم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية وبناء وعي طلابي مستنير، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تنمية الفكر الوسطي المعتدل بين أبنائها الطلاب، وتشجيعهم على التحليل الواعي للأفكار التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية.



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تؤمن بأن بناء وعي الشباب هو خط الدفاع الأول ضد التطرف الفكري والسلوكي، مشيدًا بالدور التنويري الذي يقوم به علماء الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين بأسلوب يتناسب مع تطورات العصر.

كما أكد الدكتور رشدى العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفكرية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية، بهدف تعزيز الانتماء الوطني والوعي الديني المعتدل لدى الطلاب، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية تعد أحد أهم وسائل ترسيخ القيم الإيجابية وتنمية مهارات الحوار والفكر النقدي لدى الشباب، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم الندوة وإنجاحها.



وحاضر الندوة الشيخ شعيب محمد إبراهيم إمام وخطيب ومدرس بالأزهر الشريف، حيث تناول في كلمته مفهوم تجديد الخطاب الديني بالمعنى الصحيح، مؤكدًا أن المقصود ليس تجديد ثوابت الدين أو المساس بأصوله، بل تجديد الأساليب والوسائل التي تُقدَّم بها المفاهيم الدينية بما يتناسب مع متغيرات العصر الحديث.



وأوضح أن من أهم أساليب التجديد هو الحوار البنّاء مع الآخر، والقدرة على تقديم الفكر الديني بأسلوب واعٍ ومتزن يتلاءم مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين الجانب الروحي والجانب المادي في حياة الإنسان، والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والمعاملات، محذرًا من الفتوى بغير علم لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وشهدت الندوة حضورًا من طلاب كلية التجارة وأعضاء هيئة التدريس، الذين أثنوا على ثراء المحتوى المقدم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تفتح آفاقًا جديدة للحوار والتفكير الواعي القائم على الفهم الصحيح للدين ومقاصده السامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.