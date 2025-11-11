الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالدقهلية

أُصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب "تروسيكل" بطريق منشية السلام بمركز تمى الأمديد بجوار الأرض الزراعية.

إصابة أربعة أشخاص في انقلاب "تروسيكل"

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أربعة أشخاص بجوار الأرض الزراعية بـطريق منشية السلام بمركز تمى الأمديد.

انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين ادعاء انقلاب "تروسيكل" وإصابة أربعة أشخاص في الأرض الزراعية على طريق منشية السلام بمركز تمى الأمديد.

أسماء المصابين

وكشف مصدر طبي عن إصابة أحمد عفت خلف (27 سنة)، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليمنى. ومحمد السيد علي (27 سنة)، بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أُصيب محمود محمد محمود (21 سنة)، بجرح قطعي بالرأس. ومحمد جمعة إبراهيم (27 سنة)، بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج.

جَرى نقل المصابين لمستشفى تمى الأمديد المركزي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بذلك للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات انقلاب تروسيكل حادث انقلاب تروسيكل مركز تمي الامديد شرطة النجدة نقل المصابين منشية السلام قوة أمنية حادث إنقلاب إصابة 4 أشخاص

الجريدة الرسمية