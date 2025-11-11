وزير السياحة والآثار: مصر تتميز بتنوع استثنائي في المنتجات السياحية

18 حجم الخط

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعات ثنائية مع كل من وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار.

جاء ذلك في إطار مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري

وخلال الاجتماعات، استعرض شريف فتحي المؤشرات الإيجابية في تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من تنوع استثنائي في المنتجات السياحية التي تلبي مختلف أذواق واهتمامات السائحين، فضلًا عن سعي الوزارة لإبراز هذا التنوع وتنمية تجارب سياحية أكثر أصالة وثراء.

كما أكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية ورفع كفاءة المطارات بما يسهم في تعزيز الربط بين مختلف الوجهات السياحية المصرية.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

من جانبهما، هنأ الوزيران الألباني والسريلانكي شريف فتحي على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدين أنه صرح حضاري وثقافي عالمي يضيف بعدًا فريدًا لتجربة السياحة الثقافية في مصر. كما أعربا عن تطلع بلديهما إلى تبادل الخبرات في مجالات الآثار والمتاحف والحفاظ على الآثار والترميم، إلى جانب الاستفادة من الخبراء المصريين في إدارة المتاحف وتطوير برامج العروض المتحفية وتدريب الكوادر والطلاب المتخصصين في المجالات الأثرية في ألبانيا وسريلانكا.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير الألباني عن رغبة بلاده في إقامة فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة، مقترحًا تنظيم أسبوع مصري في ألبانيا وأسبوع ألباني في مصر للتعريف بالتراث الثقافي وتعزيز التواصل بين الشعبين، بالإضافة إلى مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك بين مصر وألبانيا، والعمل على تنشيط السياحة البينية من خلال تصميم برامج مشتركة تربط بين الوجهات السياحية في البلدين.

