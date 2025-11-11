الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

إحباط محاولة تهريب طن ونصف سكر تمويني بالإسكندرية

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب طن ونصف سكر
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

بيع ساعة جمال عبد الناصر الذهب بالمزاد يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر نقش السادات عليها

الهيئة الوطنية: دعم اللجان بأوراق اقتراع إضافية واستمرار التصويت لاستيعاب جميع الناخبين

حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان وسليمان ناصر  مفتشين الإدارة بحملة تموينية.

وأسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات من السكر التموينى تم تجميعه للبيع في السوق السوداء وتقدر الكمية ١٦٦١ كجم بدون فواتير والتربح بطريقة غير مشروعة من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

الاسكندرية وزير التموين الفريق أحمد خالد

الجريدة الرسمية