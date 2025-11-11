بيع ساعة جمال عبد الناصر الذهب بالمزاد يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر نقش السادات عليها

18 حجم الخط

أثار بيع ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مزاد بسويسرا بمبلغ 80 ألف فرانك سويسري، أي 4 ملايين و700 ألف جنيه مصري، حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الساعة الذهبية، ماركة رولكس، مكتوب خلفها السيد أنور السادات، نائب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

قصة بيع ساعة جمال عبد الناصر بالمزاد في سويسرا

قصة بيع ساعة جمال عبد الناصر الذهبية، كشفتها دار المزادات السويسرية "فيليبس" في جنيف، والتي أعلنت عن بيع الساعة الفاخرة والنادرة، التي كان يملكها الرئيس جمال عبد الناصر، تم بيعها في مزاد علني مقابل 80 ألف فرنك سويسري، وتم بيعها ضمن مزاد عالمي للقطع الاستثنائية، التي تحظى باهتمام كبير.

مقتنيات الرئيس عبد الناصر والساعة الرولكس، فيتو

وأعلنت دار المزاد "فليبس" أن ماركة الساعة "رولكس داي- ديت"، أكثر إصدارات رولكس شهرة وتميزًا، وأُطلق للمرة الأولى في الخمسينيات، ويفضل العديد من القادة البارزين في العالم هذه الماركة، منهم الرئيسان الأمريكيان جون كينيدي وليندون جونسون، حسبما ذكر موقع مجلة "Vogue" الإيطالية.

ووصف الموقع الإيطالي ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنها صُنعت بالكامل من كتلة واحدة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، الأمر الذي يعكس مستوى رفيعًا من الحرفية والفخامة، مؤكدًا أن الساعة هدية شخصية من الراحل أنور السادات، الرئيس المصري الأسبق، إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1963، حيث كان يشغل السادات منصب نائب رئيس الجمهوري.

كانت رولكس داي– ديت أول ساعة في العالم تعرض الوقت والتاريخ بـ 26 لغة مختلفة على قرصها، حيث ظهر في الصورة كلمة يوم "السبت"، حيث تميزت نسخة ساعة رولكس للرئيس عبد الناصر بوجود كتابات وأرقام عربية على القرص، ما يجعلها نسخة فريدة ونادرة من نوعها، على الجهة الخلفية من الساعة نُقشت عبارة بالعربية: "السيد أنور السادات 26-9-1963".

بيع ساعة جمال عبد الناصر الذهب يثير الجدل

علق البلوجر عمران السيد قائلًا: "انتقلت الساعة بين أجيال عائلة ناصر حتى وصلت إلى حفيده، جمال خالد جمال عبد الناصر، الذي عبر عن رغبته في نقلها إلى شخص يقدر إرث جده، فقدم جمال خالد جمال عبد الناصر، حفيد الرئيس الراحل، الساعة في دار المزادات العالمية الشهيرة. وقُدر سعرها قبل البيع بمبلغ يتراوح من 30 إلى 60 ألف دولار أمريكي أي نحو من 1.4 إلى 2.9 مليون جنيه مصري".

سر نقش اسم السادات على ساعة جمال عبد الناصر، فيتو

أما البلوجر حسين عيد فقال: "من يقول إن الساعة لعبد الناصر، قل له إن الساعة ملك السادات وأعطاها لجمال عبد الناصر هدية، وعبد الناصر لم يلبسها يومًا، وأودعها ضمن ممتلكات الدولة، التى كانت محفوظة فى القصر الجمهورى، وتم بيعها لصالح الدولة المصرية بعد وفاة عبد الناصر فى مزاد علنى فى سويسرا، وثمنا 80 ألف فرانك لأنها ملك رئيس مصر عبد الناصر واسم السادات المكتوب بداخله".

وسخر البلوجر محمد حسن فقال: "ساعة روكس دهب وهو في الأصل المفروض من أسره متوسطة وأولاده عندهم مليارات دلوقتي".

ورد البلوجر أحمد سمسم فقال: "سعر الذهب وقتها أيام عبد الناصر كان وأيام الملكية، سعر الجنيه الدهب بيعادل الجنيه المصري، وعُرفت أن الساعة وقتها كانت قليلة الثمن وأي شخص كان يقدر يشتريها أو يشتري ساعة فضة خالصة".

الساعة الرولكس ليست من ميراث جمال عبد الناصر

وقال البلوجر هادي رمزي "ليست من ميراث تركه عبد الناصر.. هدى عبد الناصر كانت متفوقة دراسيًا وأصبحت دكتورة في اقتصاد وعلوم سياسية وبعدين في الجامعة الأمريكية ولها مؤلفات وكتب وجوزها الله يرحمه حاتم صادق كان رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومستواهم متناسب مع وظائفهم، ومنى عبد الناصر، جوزها أشرف مروان بقى ملياردير من تجارة السلاح إللي شغله فيها السادات ومبارك من بعده، وعبد الحكيم عبد الناصر كان في تالتة إعدادي وقت وفاة عبد الناصر واتخرج بعد كده بتفوق وبقى أستاذ في كلية هندسة، والقذافي كان بيدي لمكتبه تقريبًا كل مقاولات ليبيا كرامة لعبد الناصر علشان كده اغتنى.. كل ده بعد وفاة عبد الناصر ولا له علاقة بعبد الناصر، طب خالد عبد الناصر ابنه البكري ما إغتناش ليه ومات وحالته كرب على فكرة.. هي اتباعت بالسعر ده لأنها ساعة عبد الناصر (بتتباع كأنها أثر يعني)، مش لأن تمنها الحقيقي كده وقت ما السادات أهداها لعبد الناصر".

ساعة جمال عبد الناصر التي أهداها له فهد السالم الصباح، فيتو



وكشف الجواهرجي وائل عفيفي أن "الساعة رولكس أويستر بربتشوال داي-ديت (Rolex Oyster Perpetual Day-Date)، هذا الموديل معروف بكونه "ساعة الرؤساء" ويتم إنتاجه فقط بالمعادن الثمينة مثل الذهب أو البلاتين. يبدو أنها مصنوعة من الذهب الأصفر، كما هو الحال في معظم موديلات الداي-ديت الكلاسيكية. المينا باللون العاجي أو الشامبين مع عقارب ومؤشرات ساعات (Indices) ذهبية".

الساعة لم يرتديها جمال عبد الناصر ولم يهتم بها

وفي أول رد رسمي من الأسرة على بيع ساعة الراحل جمال عبد الناصر، قال نجله المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، في تصريحات إعلامية: "عمري ما شفت الساعة دي، ولا أفتكر إن والدي كان بيرتديها. هو كان بيملك ساعة واحدة بس، وكان بيستخدمها دايما، وما كانش عنده أكتر من كده."

ساعة جمال عبد الناصر والساعة الرولكس، فيتو

وتابع عبد الحميد عبد الناصر: "عبد الناصر كان بسيط في حياته. عمره ما اهتم بالحاجات دي، وكان دايمًا يكتفي باللي عنده."

وفي العام الماضي ذكرت دار المزادات "سوذبيز" في نيويورك، أن الساعة الذهبية، التي أُهديت للرئيس عبد الناصر من الوزير الكويتي فهد السالم الصباح في خمسينيات القرن الماضي، وأعاد عبد الناصر إهداءها في أواخر الستينات إلى صلاح الدسوقي ششتاوي، أحد أبرز الرياضيين المصريين، الذي تولى لاحقًا رئاسة نادي الأهلي، وسبق أن مثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية، وحقق ميداليات عالمية في رياضة السلاح، وتم بيعها بمبلغ 840 ألف دولار في المزاد.



