الهيئة الوطنية: دعم اللجان بأوراق اقتراع إضافية واستمرار التصويت لاستيعاب جميع الناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإقبال الكثيف من الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من التصويت بانتخابات مجلس النواب، أدى إلى نفاد أوراق الاقتراع في عدد من اللجان الفرعية بعدة محافظات، موضحًا أنه تم دعم هذه اللجان فورًا بأوراق اقتراع جديدة لضمان استمرار عملية التصويت دون توقف.

وأوضح بنداري أن اللجان التي تم تدعيمها بأوراق اقتراع إضافية تقع في محافظات: البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، سوهاج (مركز إسنا)، والوادي الجديد، مؤكدًا أن الهيئة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان انتظام العملية الانتخابية في جميع المحافظات.

كما طمأن بنداري المواطنين بأنهم سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم طالما تواجدوا داخل أو في محيط المقر الانتخابي قبل موعد الغلق الرسمي في التاسعة مساءً، مؤكدًا أن اللجان ستستمر في استقبال الناخبين إلى حين تمكين آخر مواطن من التصويت.

التصويت في انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر 2025.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت

عقب انتهاء التصويت في تمام التاسعة مساءً، تبدأ مرحلة فرز الأصوات داخل اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقوم رئيس اللجنة بما يلي:

تحديد صناديق الاقتراع التي سيبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة عليها وفقًا لمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

فض الأقفال البلاستيكية وفتح الصناديق واحدًا تلو الآخر، وإفراغ محتوياتها بالكامل على الطاولة أمام الحضور.

فرد بطاقات الاقتراع الواحدة تلو الأخرى على الظهر للتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تقسيم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة وأصوات باطلة.

حصر الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

حالات بطلان الصوت الانتخابي

بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.

إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصويت.

