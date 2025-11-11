مسيرات حاشدة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية تنظيم، مسيرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط مسيرة جماهيرية حاشدة، شارك فيها المئات من الناخبين في أجواء مليئة بالوطنية والحماس، قادها العمدة عادل البارودي، أمين عام الحزب بالمحافظة، لدعم مرشحي الحزب.

الأعلام المصرية

وجابت المسيرة شوارع أسيوط الرئيسية وسط تفاعل واسع من المشاركين، الذين رفعوا الأعلام المصرية وأعلام الحزب، مرددين هتافات داعمة لمرشحي الجبهة الوطنية، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الجادة في الانتخابات لتعكس إرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأكدت قيادات الحزب خلال المسيرة على أهمية المشاركة الانتخابية الفاعلة، مشددة على أن تفاعل المواطنين يعكس وعيهم الوطني ويجسد التزامهم بدعم مسيرة الدولة التنموية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية، وبناء برلمان قادر على تمثيل صوت الشارع المصري.

المشاركة في الانتخابات البرلمانية

كما واصل حزب الجبهة الوطنية حشد المواطنين في محافظة مطروح لدعم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت المحافظة أمس تنظيم عدد من المسيرات الحاشدة في مختلف مدنها وقرى المحافظة.

ومع فتح باب الاقتراع، لليوم الثاني، اصطف الناخبون أمام أبواب اللجان بكثافة ملحوظة، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

وأكد ممثلو الحزب في المحافظة، استمرار الحشود منذ الصباح الباكر، وسط تفاعل كبير من الشباب وكبار السن على حد سواء.

وأكد أعضاء الحزب، على أهمية المشاركة الفعالة لدعم مرشحي الجبهة الوطنية، وحثوا المواطنين على التواجد والمساهمة في صنع مستقبل المحافظة عبر التصويت.

حزب حماة الوطن

كما نظم حزب حماة الوطن، مسيرة حاشدة لحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح لدعم مرشحيه والدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025.

