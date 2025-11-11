الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مسيرات حاشدة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب

مسيرات انتخابية
مسيرات انتخابية
18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية تنظيم، مسيرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط مسيرة جماهيرية حاشدة، شارك فيها المئات من الناخبين في أجواء مليئة بالوطنية والحماس، قادها العمدة عادل البارودي، أمين عام الحزب بالمحافظة، لدعم مرشحي الحزب.

الأعلام المصرية

وجابت المسيرة شوارع أسيوط الرئيسية وسط تفاعل واسع من المشاركين، الذين رفعوا الأعلام المصرية وأعلام الحزب، مرددين هتافات داعمة لمرشحي الجبهة الوطنية، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الجادة في الانتخابات لتعكس إرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأكدت قيادات الحزب خلال المسيرة على أهمية المشاركة الانتخابية الفاعلة، مشددة على أن تفاعل المواطنين يعكس وعيهم الوطني ويجسد التزامهم بدعم مسيرة الدولة التنموية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية، وبناء برلمان قادر على تمثيل صوت الشارع المصري.

 المشاركة في الانتخابات البرلمانية

كما واصل حزب الجبهة الوطنية حشد المواطنين في محافظة مطروح لدعم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت المحافظة أمس تنظيم عدد من المسيرات الحاشدة في مختلف مدنها وقرى المحافظة.

1000182573
1000182573
1000182572
1000182572
1000182571
1000182571
1000182553
1000182553
1000182524
1000182524
1000182570
1000182570
1000182552
1000182552
1000182551
1000182551

ومع فتح باب الاقتراع، لليوم الثاني، اصطف الناخبون أمام أبواب اللجان بكثافة ملحوظة، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

وأكد ممثلو الحزب في المحافظة، استمرار الحشود منذ الصباح الباكر، وسط تفاعل كبير من الشباب وكبار السن على حد سواء.

وأكد أعضاء الحزب، على أهمية المشاركة الفعالة لدعم مرشحي الجبهة الوطنية، وحثوا المواطنين على التواجد والمساهمة في صنع مستقبل المحافظة عبر التصويت.

حزب حماة الوطن 

كما نظم حزب حماة الوطن، مسيرة حاشدة لحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح لدعم مرشحيه والدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاق الديمقراطى الإعلام المصرية الاعلام المصري الجبهة الوطنية القائمة الوطنية من اجل مصر انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب جامعة سوهاج من ذوي الإعاقة للجان انتخابات النواب

الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" تستأنف أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية