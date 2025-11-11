الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" تستأنف أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

تستأنف الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها في اليوم الثاني للاقتراع، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في محافظات المرحلة الأولى ويصل عددها إلى 14 محافظة.

وترأس أعمال الغرفة المركزية السيد القصير، الأمين العام للحزب، وبمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام للحزب وأمين التنظيم، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية بشكل مستمر، تأكيدًا على حرص الحزب على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.



وفي هذا الإطار، تابع السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عملية التصويت منذ ساعات الصباح الأولى، واطّلع على تقارير اللجان الفرعية عبر تواصله المباشر مع أمناء الحزب في المحافظات عبر تقنية "زووم"، لمواكبة مستجدات المشهد الانتخابي أولًا بأول وضمان التعامل الفوري مع أي عقبات قد تظهر.

وتتواصل الغرفة المركزية مع أمانات الحزب في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات من أجل تتبع سير انتظام عمليات التصويت، ومتابعة الأوضاع داخل اللجان الانتخابية أولًا بأول، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

التواجد الميداني المكثف

ووجهت الغرفة جميع قيادات وكوادر وأعضاء حزب الجبهة الوطنية بضرورة التواجد الميداني المكثف والمتابعة اللحظية لسير الانتخابات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي حددها القانون وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، والالتزام المنافسة الانتخابية الشريفة بين جميع المرشحين.

فتح اللجان أمام الناخبين

وأكدت الغرفة المركزية للحزب، انتظام عمليات التصويت في جميع اللجان بمحافظات المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من أمانات الحزب لم ترصد أي تجاوزات في الساعات الأولى من فتح اللجان أمام الناخبين.

ودعا حزب الجبهة الوطنية جموع المواطنين إلى التوجه للجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى والمشاركة الفاعلة والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن تفاعلهم يجسد قوة إرادة الشعب المصري في رسم مستقبل بلاده ويُسهم في ترسيخ الديمقراطية بالمساهمة في بناء برلمان يمثل تطلعاتهم.

