دانون مصر تمنح 10 فائزين فرصة تشجيع المنتخب المصري في كأس أفريقيا من المغرب ضمن حملة "شجّع مصر واكسب"

18 حجم الخط

أعلنت شركة دانون مصر عن فوز 10 فائزين، برحلة كاملة لتشجيع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية، وذلك ضمن حملتها تحت عنوان "شجّع مصر واكسب"، وذلك بالتزامن مع رعايتها الرسمية للبطولة، في خطوة تحتفي بشغف المصريين بكرة القدم وتجمع بين الانتماء الوطني والتجربة التفاعلية الفريدة.

تتيح الحملة للمستهلكين فرصة تشجيع المنتخب المصري من قلب الحدث، عبر سحب يمنح الفائزين رحلة متكاملة إلى المغرب تشمل تذاكر الطيران والإقامة وحضور المباراة الأولى التي سيخوضها المنتخب المصري ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويحق لكل عميل دخول السحب عند شراء منتجات دانون بقيمة 150 جنيهًا أو أكثر خلال فترة الحملة، شريطة أن يكون من عملاء شركة أورنج مصر.

انطلقت الحملة خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، عبر كبار المتاجر وسلاسل التجزئة في مصر إلى جانب تطبيق "طلبات"، وشملت سلاسل سوبر ماركت كبرى ومنصات طلبات إلكترونية، وقد لاقت الحملة تفاعلًا واسعًا من المستهلكين في مختلف المحافظات.



ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد دانون مصر حرصها على تعزيز العلاقة المباشرة مع المستهلك المصري عبر أنشطة تفاعلية تجمع بين التغذية الصحية والحياة النشطة من جهة، والاحتفاء بالهوية الرياضية من جهة أخرى.

علاوة على ذلك، تجسد الحملة رؤية دانون بوصفها أكثر من مجرد علامة غذائية، بل شريكًا مجتمعيًا مؤثرًا يشارك المصريين لحظاتهم اليومية ويدعم مبادرات تعبّر عن شغفهم واهتماماتهم الوطنية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لالتزام الشركة برعاية الفعاليات الرياضية الكبرى في مصر والقارة الأفريقية، وترسيخ مكانتها كعلامة مسؤولة اجتماعيًا تؤمن بدور الرياضة في نشر الطاقة الإيجابية وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب.

وتؤكد الحملة كذلك الدور المحوري لدانون في دعم القيم الرياضية وروح الفريق والعمل الجماعي، بما ينسجم مع فلسفتها العالمية القائمة على مبادئ الصحة، المشاركة، والحياة المستدامة، لتواصل رسالتها في تمكين الأفراد والمجتمعات نحو مستقبل أكثر حيوية وتكاملًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.