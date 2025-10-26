إحالة أوراق عامل خطف وهتك عرض ثلاثة أطفال للمفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة شاب 19 عامًا، يعمل فني تكييف، إلى مفتي الجمهورية في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، بتهمة خطف وهتك عرض 3 أطفال من منطقة الطالبية.

إحالة فني تكييف للمفتي لهتك عرض 3 أطفال بالطالبية بعد استدراجهم لمنزله

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استغل سن الأطفال المجني عليهم واستدرجهم إلى مسكنه بزعم إعطائهم حلوى، ثم احتجزهم داخل الشقة واعتدى عليهم.

وأسفرت أقوال الشهود عن تفاصيل الواقعة؛ حيث قررت والدة أحد المجني عليهم، أنها لاحظت آثار التهابات بجسد ابنها، وبسؤاله أقرّ لها بقيام المتهم بخطفه والتعدي عليه.

كما شهدت جارتا المتهم بأن أطفال المنطقة أكدوا لذويهم أن المتهم اصطحبهم إلى شقته واعتدى عليهم بالطريقة ذاتها، وأيد أحد الشهود من الجيران الواقعة بعدما شاهد أحد الأطفال يخرج في حالة ارتباك من منزل المتهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة نسبت للمتهم ارتكاب جريمتي خطف أطفال وهتك عرض بالقوة، بالمخالفة لأحكام المواد (268/1، 2) و(290/1، 2) من قانون العقوبات، والمادة (116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

