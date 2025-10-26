الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق عامل خطف وهتك عرض ثلاثة أطفال للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة شاب 19 عامًا، يعمل  فني تكييف، إلى مفتي الجمهورية في القضية رقم 7695 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، بتهمة خطف وهتك عرض 3 أطفال من منطقة الطالبية.

إحالة فني تكييف للمفتي لهتك عرض 3 أطفال بالطالبية بعد استدراجهم لمنزله

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استغل سن الأطفال المجني عليهم واستدرجهم إلى مسكنه بزعم إعطائهم حلوى، ثم احتجزهم داخل الشقة واعتدى عليهم.

وأسفرت أقوال الشهود عن تفاصيل الواقعة؛ حيث قررت والدة أحد المجني عليهم، أنها لاحظت آثار التهابات بجسد ابنها، وبسؤاله أقرّ لها بقيام المتهم بخطفه والتعدي عليه.

كما شهدت جارتا المتهم بأن أطفال المنطقة أكدوا لذويهم أن المتهم اصطحبهم إلى شقته واعتدى عليهم بالطريقة ذاتها، وأيد أحد الشهود من الجيران الواقعة بعدما شاهد أحد الأطفال يخرج في حالة ارتباك من منزل المتهم.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة نسبت للمتهم ارتكاب جريمتي خطف أطفال وهتك عرض بالقوة، بالمخالفة لأحكام المواد (268/1، 2) و(290/1، 2) من قانون العقوبات، والمادة (116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فني تكييف مفتى الجمهورية الطالبية منطقة الطالبية النيابة العامة تفاصيل الواقعة

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ترامب: إيقاف الحروب أصبح أكثر من مجرد هواية

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عباس يصدر إعلانًا بهوية من يتولى مهام رئيس فلسطين حال شغور المنصب

موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

المزيد
الجريدة الرسمية