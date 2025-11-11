وزيرة التنمية المحلية: إقبال متزايد من المواطنين للمشاركة فى انتخابات البرلمان

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير فعاليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تتابع الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، ومركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقرير متابعة سير العملية الانتخابية

وأكدت عوض، أن التقارير الواردة من غرف العمليات بالمحافظات تشير إلي فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة وانتظام سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر وسط إقبال متزايد من المواطنين، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، مشيرًة إلي أن الوزارة تتابع لحظة بلحظة انتظام العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية في المحافظات التي تجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تشمل 14 محافظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى المتابعة الميدانية المستمرة من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات داخل اللجان ومحيطها، للتأكد من تنفيذ التوجيهات الخاصة بتوفير سبل الراحة للناخبين، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تهيئة أماكن الانتظار وتيسير حركة الدخول والخروج، وتوفير المظلات ومصادر الإنارة اللازمة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء ميسرة وآمنة.

وأضافت أن الوزارة تتابع جهود الأجهزة التنفيذية في التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين محيط اللجان ومقار الاقتراع، ومع مديريات الصحة لتوفير التأمين الطبي وفرق الإسعاف حول اللجان الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمشاركين في العملية الانتخابية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لتلقي تقارير المتابعة من المحافظات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدة بالجهود المبذولة من القيادات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان انتظام العملية الانتخابية بالشكل اللائق بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن انتظام العملية الانتخابية في جميع المحافظات يُعد نتاجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

