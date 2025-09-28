الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، والأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياة الأسرى

الكنيست يبحث قانونًا
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فيتو
أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني، تستأنف اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية تحت مسمى "قانون عقوبة الإعـ.دام للإرهابيين"، وذلك بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شئون الأسرى والمفقودين، جال هيرش، خشية المساس بسلامة الأسرى الصهاينة في القطاع، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.


وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، قد رفض عدة مرات في السابق بسبب المخاوف من الإضرار بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.


في المقابل، دعا وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، معتبرًا إياه "ردعًا يؤكد أننا لا نعبث"، على حد وصفه.

إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا، وذلك وفق التقارير الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

 


وكانت هيئة شئون الأسرى والمحررين قد اتهمت الاحتلال باعتقال مئات الأطفال داخل سجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الطفل الفلسطيني في محاولة لتدمير مستقبلهم. بالإضافة إلى تعمد إدارة السجون إهمال أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصحية وحرمانهم من الرعاية الطبية، وتجويعهم.

 

مرصد الأزهر: ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات يمثل جريمة إنسانية 


في هذا السياق، شدّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات يمثل جريمة إنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. ويحذّر المرصد من تداعيات خطيرة تترتب على سن مثل هذه القوانين التي تتلاعب بحياة الأسرى وتؤجج الأوضاع في الأراضي المحتلة، وتهدد استقرار المنطقة برمتها.

