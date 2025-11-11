تريزيجيه يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة

18 حجم الخط

يبدأ محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الزمالك امس الأول، وعلى اثرها غاب عن معسكر المنتخب الوطني الأول في الامارات والذي بدأ امس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

