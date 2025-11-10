الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

معامل الدقهلية تفوز بالمركز الأول في مسابقة المخاطر الحيوية والأمان المعملي

إدارة المعامل في
إدارة المعامل في صحة الدقهلية، فيتو
فازت إدارة المعامل بصحة الدقهلية  بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المخاطر الحيوية والأمان المعملي.

وتقدّم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص التهنئة لإدارة المعامل بالمديرية، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المخاطر الحيوية والأمان المعملي ومشروع التوأمة، والتي نظمتها المعامل المركزية بوزارة الصحة للعام الحالي 2025

 

وذلك تحت رعاية  الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة، والدكتورة عبير عبد العزيز، مدير إدارة المخاطر الحيوية بالمعامل المركزية.

كما وجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير إلى فريق البيوسيفتي بالدقهلية وجميع المنسقين، وعلى رأسهم الدكتور خالد شهبة، رئيس الفريق، ومساعديه الدكتورة سمر الشاذلي، والدكتورة مها العشري، مثمنًا جهودهم المتميزة التي أثمرت هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل داخل معامل الصحة بالدقهلية.

وأعربت الإدارة العامة للمعامل عن خالص شكرها وتقديرها لوكيل الوزارة لدعمه المستمر وتشجيعه الدائم للفِرق الفنية، كما وجهت الشكر الخاص للدكتور محمد عبد السلام، مدير الرقابة والمتابعة، على جهوده المتميزة في تنسيق المؤتمر وإنجاح فعالياته.

