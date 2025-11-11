مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الثالث عشر في الإسكندرية

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات السكنية بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار مكون من 15 طابقًا، بشارع مسجد الشعراوي المتفرع من شارع 16 الملك بمنطقة الفلكي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وفاة "هبة محمد عبدالرازق عبدالحفيظ"، 16 عامًا، متأثرة بإصابتها جراء السقوط، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف مباحث القسم تحرياتها للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

