المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 لمونديال الناشئين قبل اليوم الأخير بدور المجموعات

مونديال الناشئين، حجز 23 منتخبا رسميا مقاعدهم في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين قبل اليوم الأخير في دور المجموعات اليوم الثلاثاء.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمين على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من كل مجموعة، ليتكون 32 منتخبًا لتبدأ الأدوار الأقصائية من المونديال.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا

1- البرتغال

2-الأرجنتين

3- إيطاليا

4- البرازيل

5- زامبيا

6- النمسا

7- الولايات المتحدة الأمريكية

8- جمهورية أيرلندا

9- بلجيكا

10- اليابان

11- السنغال

12- كرواتيا

13- جنوب أفريقيا

14- مصر

15- فنزويلا

16- سويسرا

17- كوريا الجنوبية

18- كوريا الشمالية

19-تونس

20-المغرب

21-كولمبيا

22-ألمانيا

23- إنجلترا

