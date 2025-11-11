الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
انقطاع المياه 6 ساعات عن مركز بلطيم لهذا السبب

شركة المياه بكفرالشيخ
شركة المياه بكفرالشيخ
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة طارئة في قطاع المياه، بعدما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن انقطاع المياه لمدة 6 ساعات كاملة عن مركز ومدينة بلطيم، نتيجة كسر مفاجئ بخط العكرة بقرية أبو سكين بقطر يبلغ 1200 مللي، وهو الخط الرئيسي الذي يغذي محطتي مياه بلطيم والخاشعة.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة انتقلت فورًا إلى موقع الكسر، لبدء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه تدريجيًا بعد الانتهاء من الإصلاحات.

وأوضحت أن الكسر تسبب في توقف المحطتين عن العمل بشكل مؤقت، مما أثر على الخدمة بمدينة بلطيم والقرى التابعة لها بالكامل، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وضمان جودة المياه بالشبكة.

ودعت الشركة المواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان حتى عودة الخدمة لطبيعتها، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات طارئة على الخط الساخن 125.

