رئيس مياه الإسكندرية يدلي بصوته بانتخابات النواب ويتابع سير العملية الانتخابية من مركز السيطرة والتحكم

18 حجم الخط

أدلى المهندس القذافي إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، بصوته في لجنته الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، ومسئولية مجتمعية تقع على عاتق كل مواطن حريص على دعم مسيرة التنمية واستقرار الوطن.

وعقب الإدلاء بصوته، تابع المهندس القذافي سير مشاركة العاملين بالشركة في العملية الانتخابية، حيث تم تنفيذ خطة تنظيمية لتقسيم العاملين على مدار يومين، بما يضمن انتظام سير العمل داخل المواقع دون تأثر.

كما حرصت الشركة على توفير وسائل نقل مخصصة لنقل العاملين إلى لجانهم الانتخابية دعمًا لمشاركتهم الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

وفي إطار متابعته الميدانية، قام بالمرور على عددٍ من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية للوقوف على انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة، مشيدًا بالتنظيم الجيد، الذي يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية المشاركة في رسم مستقبل الوطن.

وعلى جانب آخر، تابع المهندس القذافي سير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات بالشركة، بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية.

حيث وجّه برفع درجة الاستعداد بالإدارات الهندسية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تطرأ في شبكات المياه خلال فترة الإنتخابات، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وفي كلمته، أكد أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل هي واجب وطني يعبر عن انتمائنا وإيماننا بدورنا في دعم استقرار الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما دعا جميع العاملين بالشركة إلى أن يكونوا دائمًا نموذجًا في الانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد، استمرارًا لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.