الخارجية الإيرانية: نريد التوصل لاتفاق نووي سلمي

شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، على أن بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي سلمي، مع تأكيد إيران أكثر من مرة مؤخرًا أنه لا إمكانية حاليًّا لاستئناف المفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي.

إيران ترغب بالتوصل لاتفاق نووي سلمي

وقال خطيب في تصريحات صحفية زاده اليوم الثلاثاء: "لا نسعى لامتلاك قنابل نووية نووية، ومستعدون لطمأنة العالم".

وأشار إلى أن " إيران فخورة للغاية ببرنامجها النووي الذي طورته محليًا".

وأكد أنه "لا تهاون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

طهران تتلقى رسائل من واشنطن عبر دول ثالثة

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية أن "طهران تلقت رسائل متناقضة من واشنطن عبر دول ثالثة".

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح قبل يومين أنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي".

وأردف قائلًا:" "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك"، وفق تعبيره.

