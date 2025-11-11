غرفة عمليات حزب المؤتمر تستأنف متابعة انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

تستأنف غرفة عمليات حزب المؤتمر عملها لليوم الثانى على التوالي لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى محافظات المرحلة الأولى.

انتخابات مجلس النواب

واختتمت مساء أمس غرفة عمليات الانتخابات المركزية بحزب المؤتمر، برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وعضوية الدكتورة عمرو الهلالي مساعدة قائد الحزب لشئون الانتخابات، أعمال اليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي تابعتها الغرفة منذ الساعة الأولى لفتح اللجان وحتى لحظة الإغلاق.

وشهد اليوم الأول إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يتزايد الإقبال تدريجيًا ليصبح كثيفًا في الفترات المسائية، خاصة في القرى والمراكز ذات الكتل التصويتية الكبيرة.

وأكدت غرفة عمليات حزب المؤتمر أنها ستواصل متابعتها على مدار الساعة خلال اليوم الثاني للتصويت على مدار محافظات الجمهورية.

وتلقت غرفة العمليات أمس خلال النصف الأول من اليوم الانتخابي عدة شكاوى، من بينها الآتي:

شكوى واردة من لجنة مدرسة منشأة الجزائر الابتدائية التابعة لمركز وبندر الفيوم، تتعلق بمخالفة اللجنة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول توكيلات المندوبين الصادرة من الشهر العقاري.

شكوى من الدائرة الأولى مركز وبندر الفيوم والفيوم الجديدة – اللجنة العامة 8، اللجنة الفرعية 9، بشأن عدم قدرة اللجنة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الناخبين، مع مطالبة المواطنين بزيادة عدد القضاة لضمان سرعة التصويت ومنع التكدس.

