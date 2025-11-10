الإثنين 10 نوفمبر 2025
الخريف يكشر عن أنيابه.. أمطار متفاوتة الشدة الخميس المقبل.. ظهور للسحب على شمال البلاد ومدن القناة.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الخميس المقبل،
طقس الخميس المقبل، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض فى درجات الحرارة بدءا من الخميس المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23: 24 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 25: 26 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 23 درجة مئوية.

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين

الخريف الغادر، الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الجاري، تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتوجه 7 نصائح للمواطنين

ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.


حالة الطقس اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آةخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.
وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

 

خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة وحلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 8 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

