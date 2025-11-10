وزير الخارجية السوري: اجتماع الشرع وترامب تناول دعم وحدة البلاد وإعادة إعمارها

الإثنين 10 نوفمبر 2025
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الاجتماع الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول الملف السوري بجميع جوانبه، مشيرًا إلى أنه شكّل نقطة تحول في مسار الحوار حول مستقبل سوريا.

 

إزالة العقبات أمام النهضة الوطنية

وأوضح الشيباني أن لقاء ترامب والشرع أكد على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق نهضة سوريا واستعادة دورها الإقليمي، مشددًا على أن المحادثات اتسمت بالجدية والوضوح في مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

 

تأكيد على وحدة سوريا وإعادة الإعمار

وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على دعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات لتقسيمها، مع التأكيد على أهمية إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وعودة الاستقرار إلى مختلف المحافظات.

وكشفت تقارير إعلامية أن لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض استمر لمدة 95 دقيقة.

وأوضحت التقارير أن اللقاء كان مغلقا بلا استقبال ولا وداع رسمي وبلا مؤتمر صحفي.

وخرجت تسريبات تشير إلى أنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات (مصيرية)، أبرزها اتفاقية استثمار المعادن النادرة في منطقة تدمر السورية.

