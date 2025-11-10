وزير الزراعة يُدلي بصوته بمقر لجنته الانتخابية بالإسكندرية

18 حجم الخط

أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب مساء اليوم، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بالإسكندرية.

وانطلق اليوم ماراثون التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية، والتي تضم خمس دوائر انتخابية وهي الدخيلة ومحرم بك والرمل أول وثاني والمنتزة أول وثاني وسيدي جابر وباب شرقي.



وتستقبل اللجان 4.4 ملايين ناخب ممن لهم حق التصويت في 316 مقرًا و558 لجنة فرعية

ويتنافس المرشحون علي 15 مقعدا فرديا، بالإضافة إلي نظام القوائم ، في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين.

