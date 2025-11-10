الديمقراطي الاجتماعي يرصد مخالفات باليوم الأول في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

رصدت غرفة العمليات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددًا من المخالفات خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من خلال متابعتها الميدانية في عدد من المحافظات، أبرزها أسيوط والجيزة وبني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.

ملاحظات الحزب على اليوم الأول للانتخابات البرلمانية

وقال الحزب في بيانه الثاني إن الملاحظات التي تم توثيقها تضمنت توزيع مواد غذائية واستخدام دعاية انتخابية داخل مقار اللجان، إلى جانب وقائع شراء أصوات وتوجيه للناخبين لصالح مرشحين من أحزاب الموالاة، فضلًا عن منع بعض المندوبين من دخول اللجان أو إخراجهم أثناء عملية التصويت، وغياب الساتر الانتخابي في عدد من اللجان بما يخل بسرية الاقتراع.

وأشار الحزب إلى أن تلك الوقائع تم التأكد منها عبر أكثر من مصدر ميداني، مؤكدًا أن الهدف من رصدها هو دعم نزاهة العملية الانتخابية والتأكيد على حق المواطنين في التصويت الحر دون ضغوط أو تأثير.

ودعا البيان الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التحقق الفوري من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ختام اليوم الأول للانتخابات البرلمانية

ويأتي هذا البيان في ختام اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات التي شملت عددًا من محافظات الصعيد والوجه البحري، وسط تنافس واسع بين مرشحين حزبيين ومستقلين، وتأكيد رسمي على التزام الدولة بضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.

