الانبا بافلى يدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب فى الإسكندرية

أدلى الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أكد الأنبا بافلى، أن المصري الحقيقي يُثبت حبه لبلده عندما يقف بجانبها في كل استحقاق وطني، مشددًا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم تجاه الوطن.

 

قال  الأنبا بافلي: إن المواطن المصري الحقيقي يحب بلده، وعندما تحتاج البلاد إلى دعم، يجب علينا جميعًا الوقوف إلى جانبها. ومجلس النواب هو جزء من وطننا، حيث يمثل صوتنا ويعبر عن تطلعاتنا. فالنائب هو ممثل الشعب في البرلمان، وقد أجد صعوبة كموظف في الوصول إلى المجلس، لكن النائب هو الذي يتحدث باسمي. لذلك يتعين عليّ اختيار الشخص المناسب الذي يعبر عن صوتي بصدق ويدافع عن قضايا المواطنين بكفاءة.

 

وأشار إلى أمله في أن يتمتع أعضاء مجلس النواب في الدورة الجديدة بمستوى عالٍ من المسئولية، وأن يضعوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. 

وقال: أتمنى من النواب الجدد أن يسعوا لتحقيق مصلحة المواطن بجدية، حتى يشعر الناس أن أصواتهم لم تُهدر، وأن اختيارهم كان صائبًا.

 

وجه الأنبا بافلي رسالة إلى الناخبين، دعاهم فيها إلى اعتماد العقل في اختيارهم. حيث قال: في هذا العام، باتت أعين الناس مصوبة نحو المرشحين الذين ألقوا كلماتهم على الجماهير ووعدوهم بوعود.لهذا أقول للناخب: ابحث عن النائب الذي قدّم لك وعوده، وتأكد مما إذا كان بإمكانه الوفاء بها، أم أنها كانت مجرد أقوال انتخابية.

اختتم حديثه بالتأكيد على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز قوة الدولة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن صوت كل مواطن يُعتبر مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أفضل لمصر.

