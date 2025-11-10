رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية: السيسي وماكرون يصنعان جسرا تعليميا جديدا بين البلدين

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون أرادا جعل الجامعة جسرًا بين فرنسا ومصر في مجال التعليم العالي، لافتا إلى أن بيئة التعليم العالي في مصر تتغير بسرعة كبيرة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مصر لديها فرص ممتازة حاليا، خاصة في ظل دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من تجارب التعليم العالي الناجحة في الخارج وتكييفها في مصر.

وأشار رشدي، إلى أن هناك اتجاه قوي نحو إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، والتعاون مع جامعات أوروبية وآسيوية لجلب برامج تعليمية وبحثية حديثة إلى مصر.

توفير إطار قانوني يجمع بين الجانب الأكاديمي والتعليم المهني

ودعا إلى ضرورة التعاون مع الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، لتوفير إطار قانوني يسمح بتطبيق نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الجانب الأكاديمي والتعلم المهني على أكبر عدد ممكن من الطلاب في مصر.

وكشف رشدي عن خطة الجامعة الفرنسية لبدء برامج دراسية جديدة ترتبط بأكبر وأهم المشروعات الوطنية في مصر وتكون متخصصة في التكنولوجيا، وإدارة وصيانة السكك الحديدية، بالإضافة إلى فتح برامج جديدة لدرجات البكالوريوس والهندسة، بالتعاون مع الجامعات التكنولوجية الفرنسية.

تفاصيل إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر

وحكى رشدي تفاصيل إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية باتفاقية بين الحكومتين المصرية والفرنسية ومساندة كاملة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون.

وقال إن الجامعة الفرنسية في مصر، أُنشئت عام 2002 بموجب اتفاق بين فرنسا ومصر، بين الرئيس جاك شيراك والرئيس حسني مبارك في ذلك الوقت، وقد قررا حينها إنشاء جامعة فرنسية في مصر، بهدف نقل البرامج التعليمية الجامعية الفرنسية إلى مصر، والعمل على تكييفها مع سوق العمل المصري، وكذلك منح شهادات مزدوجة، بحيث يحصل الطلاب على شهادتين مصرية وفرنسية.

وأضاف أنه في عام 2019، تم توقيع اتفاق حكومي جديد بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي في ذلك الوقت كان تطوير الجامعة بحيث لا تقتصر على تقديم البرامج التعليمية النظرية فقط، بل تبتكر برامج جديدة ذات قيمة مضافة حقيقية في مجال التوظيف.

تكلفة إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية

وكشف رشدي تكلفة إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية، حيث تقدمت الحكومة الفرنسية بدعم عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي قدمت منحة لدعم الجامعة، إلى جانب قرض مقدم للحكومة المصرية من أجل بناء حرم جامعي جديد.

وأكد انه تم الإنتهاء من إنشاء أربعة مبان من المشروع، متوقعا أن يتم الانتقال إليها بحلول شهر سبتمبر القادم، على أن يتبع ذلك المرحلة الثانية، والتي تضم سبعة مبانٍ أخرى.

وأشار إلى ان التمويل، معظمه تمويل مصري حيث رصدت مصر للمشروع 37 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بقيمة 12 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح ان الجامعة وضعت خطة استراتيجية بحيث تستفيد من كل الفرص الممكنة لربط الجامعة بسوق العمل وبالشركات الموجودة هنا في مصر، خاصة الشركات الفرنسية.

