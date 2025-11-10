الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين يكشف حقيقة تهميش بوتين لوزير خارجيته سيرجي لافروف

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو
18 حجم الخط

نفى الكرملين ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تهميش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدور وزير الخارجية سيرجي لافروف، وذلك عقب ملاحظات حول غيابه عن عدد من الفعاليات المحلية والدولية المهمة في الآونة الأخيرة.

 

أنباء عن "استقالة رمزية"

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن تراجع ظهور لافروف يعكس تراجع مكانته لدى بوتين، معتبرة أن غيابه المتكرر بمثابة "استقالة رمزية" غير معلنة من مهامه الدبلوماسية.

 

الكرملين يوضح الموقف

وردّ الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على تلك المزاعم، مؤكدًا أن لافروف يواصل أداء مهامه بصورة طبيعية، ويشارك في إدارة الملفات الخارجية الحساسة كما جرت العادة، مشيرًا إلى أن أي حديث عن تهميشه "لا أساس له من الصحة".

 

استمرار النشاط الدبلوماسي

ويُعتبر لافروف، الذي يتولى منصبه منذ عام 2004، أحد أبرز وجوه الدبلوماسية الروسية، ولا يزال يمثل أحد الأعمدة الأساسية في رسم سياسات موسكو الخارجية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع الغرب.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،  اليوم السبت، أن العمل جارٍ على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأضاف لافروف أن موسكو لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترامب، الأحد الفائت، للجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية، وفق وكالة "تاس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرملين فلاديمير بوتين بوتين الرئيس الروسي سيرجي لافروف ديمتري بيسكوف

مواد متعلقة

لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية

بوتين يعين أندريه بوليغا نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي

لافروف: الغرب لا يخفي استعداداته لحرب أوروبية كبرى جديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟ أزهري يجيب

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

إندونيسيا تحت 17 عاما تفوز علي هندوراس 0/2 في كاس العالم للناشئين

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

ما حكم المغالاة في المهر؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads