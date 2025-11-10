الكرملين يكشف حقيقة تهميش بوتين لوزير خارجيته سيرجي لافروف

18 حجم الخط

نفى الكرملين ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تهميش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدور وزير الخارجية سيرجي لافروف، وذلك عقب ملاحظات حول غيابه عن عدد من الفعاليات المحلية والدولية المهمة في الآونة الأخيرة.

أنباء عن "استقالة رمزية"

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن تراجع ظهور لافروف يعكس تراجع مكانته لدى بوتين، معتبرة أن غيابه المتكرر بمثابة "استقالة رمزية" غير معلنة من مهامه الدبلوماسية.

الكرملين يوضح الموقف

وردّ الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على تلك المزاعم، مؤكدًا أن لافروف يواصل أداء مهامه بصورة طبيعية، ويشارك في إدارة الملفات الخارجية الحساسة كما جرت العادة، مشيرًا إلى أن أي حديث عن تهميشه "لا أساس له من الصحة".

استمرار النشاط الدبلوماسي

ويُعتبر لافروف، الذي يتولى منصبه منذ عام 2004، أحد أبرز وجوه الدبلوماسية الروسية، ولا يزال يمثل أحد الأعمدة الأساسية في رسم سياسات موسكو الخارجية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع الغرب.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن العمل جارٍ على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأضاف لافروف أن موسكو لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترامب، الأحد الفائت، للجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية، وفق وكالة "تاس".

