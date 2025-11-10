اقتصادية قناة السويس تشارك في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي الأول

18 حجم الخط

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي فى نسخته الأولى، والذي يعقد تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي".

أبرز الحضور خلال فاعليات المؤتمر

وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول الخليج.

بدء فاعليات الجلسة الأولى

وخلال الجلسة العامة الأولى بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين”، استعرض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أبرز الإصلاحات الاقتصادية والمزايا الاستثمارية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية، ومقوماتها المتكاملة التي تجعلها بوابة للتجارة العالمية ومركزًا محوريًا للصناعات والخدمات اللوجستية.

كما أكد حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعزيز الشراكات مع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مشروعات صناعية ولوجستية واعدة تدعم التكامل الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك.

ووقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "ساميل سولوشن- Samil Solution Co., Ltd" الكورية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

ويأتي المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 4.49 مليون دولار أمريكي (تعادل نحو 212 مليون جنيه مصري).

ويستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة من التريكو والمنسوجات (Knit & Woven Garments) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.8 مليون قطعة، مع تصدير 100% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن يوفّر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، وقد وقّع عن الشركة كيم غن وو (Kim Gun Woo)، رئيس مجلس إدارة الشركة.

