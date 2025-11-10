الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سجن 5 متهمين 7 سنوات بتهمة قتل عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو
18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار أبو المجد، 5 متهمين بالسجن 7 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، لاتهامهم بالاشتراك في قتل زميلهم وردم جثمانه داخل حفرة إثر وفاته أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الصالحية الجديدة.

جنايات الزقازيق تؤيد إعدام قاتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين: "شعبان.ح.ب" (59 عامًا – مزارع)، و'عيد.ص.ع" (58 عامًا)، و"إبراهيم.ع.إ"(51 عامًا)، وعلي ش. ف. ف (65 عامًا)، و"بلال أ. إ" (31 عامًا)، شاركوا في التنقيب عن الآثار مع المجني عليه، إلا أن الأخير سقط داخل الحفرة، فقام المتهمون بردمها لإخفاء الجريمة.

النيابة العامة تكشف هوية مرتكب الواقعة 

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين أداة «كوريك» في ردم الحفرة ودفن المجني عليه لإخفاء آثار الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنقيب عن الاثار بالشرقية محاكمة المتهمين بقتل زميلهم بالشرقية عقوبة التنقيب عن الآثار جنايات الزقازيق اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

استمرار توافد المواطنين على لجنة القومية بالجيزة للتصويت بانتخابات النواب (صور)

انتخابات مجلس النواب 2025، الأنبا فام أسقف شرق المنيا يُدلي بصوته في انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب 2025، إقبال ضعيف في لجنة الإمام مالك بدير البرشا بالمنيا

الأهلي يفتح ملف تجديد عقود هؤلاء اللاعبين

قرار جديد من المحكمة بشأن «قضية الدارك ويب»

السيسي: ندعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل لسلام شامل

أسامة ربيع: قناة السويس تتمتع بمستوى كفاءة وجودة وتكنولوجي مرتفع يؤهلها للمنافسة بقوة

إصابة 4 أشخاص إثر إنقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية