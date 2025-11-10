سجن 5 متهمين 7 سنوات بتهمة قتل عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار أبو المجد، 5 متهمين بالسجن 7 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، لاتهامهم بالاشتراك في قتل زميلهم وردم جثمانه داخل حفرة إثر وفاته أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الصالحية الجديدة.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين: "شعبان.ح.ب" (59 عامًا – مزارع)، و'عيد.ص.ع" (58 عامًا)، و"إبراهيم.ع.إ"(51 عامًا)، وعلي ش. ف. ف (65 عامًا)، و"بلال أ. إ" (31 عامًا)، شاركوا في التنقيب عن الآثار مع المجني عليه، إلا أن الأخير سقط داخل الحفرة، فقام المتهمون بردمها لإخفاء الجريمة.

النيابة العامة تكشف هوية مرتكب الواقعة

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين أداة «كوريك» في ردم الحفرة ودفن المجني عليه لإخفاء آثار الحادث.

