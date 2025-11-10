المصري الديمقراطي: رصدنا تجاوزات في اليوم الأول لانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المنعقدة بمقر الحزب، عن رصدها عددًا من الانتهاكات والمخالفات خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفق ما جاء في بيانها الأول حول العملية الانتخابية.

سير التصويت لانتخابات النواب

وأكدت الغرفة أنها تابعت سير التصويت من خلال فرق الرصد والتوثيق الميداني، إلى جانب التواصل المستمر مع مرشحي الحزب وممثليهم القانونيين في مختلف المحافظات.

وأشار البيان إلى أن أبرز التجاوزات التي تم توثيقها تمثلت في توزيع دعاية انتخابية داخل وحول اللجان من قبل بعض أحزاب الموالاة، إلى جانب وقائع لتوزيع مواد تموينية وكراتين انتخابية بغرض التأثير على إرادة الناخبين، إضافة إلى منع بعض المرشحين ومندوبيهم من دخول عدد من اللجان، وتوجيه الناخبين بشكل مباشر لصالح مرشحين محددين، في انتهاك لحياد القائمين على العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت غرفة العمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري لوقف تلك المخالفات والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها، مؤكدة أن ضمان النزاهة هو الركيزة الأساسية لأي استحقاق ديمقراطي حقيقي.

كما شددت على ضرورة التحقيق في الشكوى المقدمة من المرشحة نشوى الديب بدائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، والمتعلقة بسير العملية الانتخابية في لجنتها.

انطلاق انتخابات برلمان 2025

وتأتي هذه التطورات في ظل انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تشمل عددًا من محافظات الصعيد والوجه البحري، وسط تنافس واسع بين مرشحين حزبيين ومستقلين، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال غرفة العمليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على مدار الساعة لرصد وتوثيق كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية تمهيدًا لإصدار تقارير تفصيلية في ختام المرحلة الأولى.

