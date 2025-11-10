انتخابات النواب، شوقي علام: احتشاد المصريين أمام صناديق الإقتراع نموذج يُحتذى به في الوطنية

18 حجم الخط

قال الدكتور شوقي علام رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ومفتي الجمهورية السابق، إن حشود المصريين أمام صناديق الإقتراع لانتخابات مجلس النواب نموذج يُحتذى به في الوطنية، ويعكس أمام العالم كله، مدى ما يتمتع به الشعب المصري الكريم من حرية ووعي وإيمان بالقيم الديمقراطية الراسخة، فاليوم يكتب المصريون فصلا جديدا في الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل غرفة مجلس النواب، بعدما شكلت غرفة مجلس الشيوخ، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني.

جاء ذلك عقب إدلاء الدكتور شوقي علام صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في لجنته الانتخابية؛ بمدرسة الإرشاد الابتدائية بالدلنجات بمحافظة البحيرة.

حشود المصريين أمام صناديق الإقتراع

أعرب «علام» عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في الاستحقاق الوطني المهم، مشيدًا بدور مؤسسات الدولة المختلفة، ورجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على الإشراف على العملية الإنتخابيه لخروجها بالشكل الأمثل، مثمنًا دورهم في انتظام مجريات الانتخابات.

دعا رئيس «دينية الشيوخ»، جُموع المواطنين لإستكمال المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة دورهم في المُساهمة الايجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن، ودعم مسيرته التنمية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تمثل مسئولية وطنية تستوجب من كل مواطن أن يؤديها؛ صونًا لاستقرار الوطن وحفاظًا على مساره الدستوري.

