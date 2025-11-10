الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

انتخابات النواب، شوقي علام: احتشاد المصريين أمام صناديق الإقتراع نموذج يُحتذى به في الوطنية

مفتى الجمهورية السابق
مفتى الجمهورية السابق
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور شوقي علام رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ومفتي الجمهورية السابق، إن حشود المصريين أمام صناديق الإقتراع لانتخابات مجلس النواب نموذج يُحتذى به في الوطنية، ويعكس أمام العالم كله، مدى ما يتمتع به الشعب المصري الكريم من حرية ووعي وإيمان بالقيم الديمقراطية الراسخة، فاليوم يكتب المصريون فصلا جديدا في الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل غرفة مجلس النواب، بعدما شكلت غرفة مجلس الشيوخ، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني.

جاء ذلك عقب إدلاء الدكتور شوقي علام صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في لجنته الانتخابية؛ بمدرسة الإرشاد الابتدائية بالدلنجات بمحافظة البحيرة.

حشود المصريين أمام صناديق الإقتراع

 

 

أعرب «علام» عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في الاستحقاق الوطني المهم،  مشيدًا بدور مؤسسات الدولة المختلفة، ورجال الشرطة والقضاء وكافة القائمين على الإشراف على العملية الإنتخابيه لخروجها بالشكل الأمثل، مثمنًا دورهم في انتظام مجريات الانتخابات.

1000181773
1000181773
1000181772
1000181772
1000181760
1000181760
1000181762
1000181762

دعا رئيس «دينية الشيوخ»، جُموع المواطنين لإستكمال المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة دورهم في المُساهمة الايجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن، ودعم مسيرته التنمية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تمثل مسئولية وطنية تستوجب من كل مواطن أن يؤديها؛ صونًا لاستقرار الوطن وحفاظًا على مساره الدستوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقرار الوطن الإستحقاقات الدستورية الدكتور شوقى علام بمحافظة البحيرة

مواد متعلقة

غرفة عمليات حزب المؤتمر تكشف تفاصيل متابعتها لانتخابات النواب (صور)

محافظ أسوان والرموز الدينية يدعون المواطنين للمشاركة بانتخابات النواب (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads