بدء ثاني جلسات الاستئناف في محاكمة المتهمين بقضية "الدارك ويب"

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، صباح اليوم الإثنين، ثاني جلسات للاستئناف في  محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الدارك ويب»، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهمان إلى مقر المحكمة تحت حراسة مكثفة لنظر الاستئناف على الأحكام السابقة، والتي قضت بإعدام المتهم الأول والسجن المشدد 15 عامًا للثاني، لاتهامهما بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية.

تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

بدء ثاني جلسات الاستئناف في  محاكمة المتهمين في قضية "الدارك ويب

وترأس الجلسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، وسط حالة من الترقب داخل القاعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطفل أحمد محمد سعد، 15 عامًا، عن أسرته لمدة 4 أيام، قبل أن تعثر عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد ظهرت عليه آثار شق بطني يمتد من أسفل البطن حتى العنق، كما عُثر بجواره على كيس يحتوي على بعض أحشائه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين طارق أنور عبد المتجلي، 29 سنة، عامل بمقهى، وعلي الدين محمد علي، 15 سنة، طالب مقيم بدولة الكويت، اتفقا على قتل الطفل بعد استدراجه إلى شقة الأول مقابل 5 ملايين جنيه.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الأول أعد أدوات الجريمة، من بينها عقاقير طبية وحزام جلدي ومشرط، وسقى المجني عليه مواد مخدّرة حتى فقد وعيه، ثم خنقه حتى فارق الحياة، قبل أن ينتزع بعض أعضائه.

ووجهت النيابة في الدارك ويب  إلى المتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بالتحايل، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا للفصل في الاستئناف المقدم من الدفاع على الأحكام السابقة.

المتهمين في قضية الدارك ويب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة

الجريدة الرسمية