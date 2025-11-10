غرفة عمليات "الجبهة الوطنية" تتابع انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

18 حجم الخط

بدأت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت منذ قليل في محافظات المرحلة الأولى ويصل عددها إلى 14 محافظة.

وترأس أعمال الغرفة المركزية السيد القصير، الأمين العام للحزب، وبمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام للحزب أمين التنظيم، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية، حيث تابعوا عن كثب سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، في إطار حرص الحزب على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وفي هذا الإطار، تابع السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، مجريات التصويت منذ الصباح الباكر، واطّلع على تقارير اللجان الفرعية من خلال تواصله المباشر مع أمناء الحزب في المحافظات عبر تقنية "زووم"، للوقوف على المستجدات أولًا بأول وضمان سرعة التدخل حال وجود أي معوقات.

انتظام عمليات التصويت

وتتواصل الغرفة المركزية، مع أمانات الحزب في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات اليوم وغدًا الثلاثاء، من أجل تتبع سير انتظام عمليات التصويت، ومتابعة الأوضاع داخل اللجان الانتخابية أولًا بأول، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ووجهت الغرفة، جميع قيادات وكوادر وأعضاء حزب الجبهة الوطنية بضرورة المتابعة اللحظية لسير الانتخابات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي حددها القانون وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة.

وأكدت الغرفة المركزية للحزب، انتظام عمليات التصويت في جميع اللجان بمحافظات المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن التقارير الواردة من أمانات الحزب لم ترصد أي مشكلات أو تجاوزات في الساعات الأولى من فتح اللجان أمام الناخبين.

المشاركة الإيجابية والفعالة

ودعا حزب الجبهة الوطنية جموع المواطنين في محافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مسيرة الديمقراطية.

