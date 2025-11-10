الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ناجي شاكر يشارك في معرض "أدم 2" بمشهد من فيلم “شفيقة ومتولى”

الفنان ناجي شاكر،
الفنان ناجي شاكر، فيتو
18 حجم الخط

يشارك الفنان الكبير ناجي شاكر أحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري بمعرض “أدم 2” الذي تنظمه نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الفنان طارق الكومي.

تأتي مشاركة الفنان ناجي شاكر في معرض "آدم 2" بلوحة مستوحاة من أحد مشاهد فيلم "شفيقة ومتولي"، ذلك العمل السينمائي الخالد الذي صمم له الفنان ديكوراته ومشاهده البصرية ببصيرة تشكيلية فريدة، جمعت بين الدراما والحس الجمالي، لتخلد مشهديته في ذاكرة السينما والفن معًا.

وأكد الفنان طارق الكومي أن وجود عمل الفنان ناجي شاكر في هذا المعرض ليس مجرد مشاركة رمزية، بل إشادة بتاريخ فني حافل بالابتكار والريادة، وتحية تقدير لفنان علم الأجيال أن الفن رسالة تتجاوز الزمن والمكان.

الفنان ناجي شاكر

الفنان ناجي شاكر يعد مؤسس جيل من المبدعين الذين جمعوا بين الحس التشكيلي والخيال المسرحي والسينمائي. وترك بصمته المميزة في مجالات تصميم الديكور والعرائس والسينما والمسرح، فكان فنه انعكاسًا لروح مصر الأصيلة ورؤيتها الإنسانية المعاصرة.

معرض أدم 2

افتتح معرض أدم 2 في ال8 من نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الفنانين المصريين أصحاب الرؤى والخطى المتميزة في الساحة الفنية، حيث يضم المعرض أعمال متنوعة في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، ويعد المعرض فرصة هامة للجمهور والنقاد للاطلاع على التجارب المعاصرة والاتجاهات الحديثة للفن التشكيلي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناجي شاكر الفنان ناجي شاكر معرض آدم 2 الفنان طارق الكومي

مواد متعلقة

بالتزامن مع عيد الحب، قطاع الفنون التشكيلية يعيد تمثال "كيوبيد" لمتحف محمود خليل

"الفنون التشكيلية" يحتفي باليوبيل الفضي لمركز محمود سعيد للمتاحف

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية