ناجي شاكر يشارك في معرض "أدم 2" بمشهد من فيلم “شفيقة ومتولى”

يشارك الفنان الكبير ناجي شاكر أحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري بمعرض “أدم 2” الذي تنظمه نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الفنان طارق الكومي.

تأتي مشاركة الفنان ناجي شاكر في معرض "آدم 2" بلوحة مستوحاة من أحد مشاهد فيلم "شفيقة ومتولي"، ذلك العمل السينمائي الخالد الذي صمم له الفنان ديكوراته ومشاهده البصرية ببصيرة تشكيلية فريدة، جمعت بين الدراما والحس الجمالي، لتخلد مشهديته في ذاكرة السينما والفن معًا.

وأكد الفنان طارق الكومي أن وجود عمل الفنان ناجي شاكر في هذا المعرض ليس مجرد مشاركة رمزية، بل إشادة بتاريخ فني حافل بالابتكار والريادة، وتحية تقدير لفنان علم الأجيال أن الفن رسالة تتجاوز الزمن والمكان.

الفنان ناجي شاكر

الفنان ناجي شاكر يعد مؤسس جيل من المبدعين الذين جمعوا بين الحس التشكيلي والخيال المسرحي والسينمائي. وترك بصمته المميزة في مجالات تصميم الديكور والعرائس والسينما والمسرح، فكان فنه انعكاسًا لروح مصر الأصيلة ورؤيتها الإنسانية المعاصرة.

معرض أدم 2

افتتح معرض أدم 2 في ال8 من نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الفنانين المصريين أصحاب الرؤى والخطى المتميزة في الساحة الفنية، حيث يضم المعرض أعمال متنوعة في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، ويعد المعرض فرصة هامة للجمهور والنقاد للاطلاع على التجارب المعاصرة والاتجاهات الحديثة للفن التشكيلي المصري.

