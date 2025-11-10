الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات شرط أساسي لبدء الحوار مع الغرب

إيران، فيتو
إيران، فيتو
18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، إن رفع العقوبات شرط أساسي لطهران في الحوار مع  الغرب.

 

استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الأحد، في مقابلة مع الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، بأنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وردًّا على سؤال حول احتمال استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، قال: "الواقع هو أنه لا توجد حاليًا أي إمكانية، لأننا لا نرى أي نهج إيجابي أو بناء من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف عراقجي في إشارة للمسئولين الأمريكيين: "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك"، مؤكدًا أن الحوار بين البلدين لن يكون ذا معنى أو نتيجة إلا في مثل هذه الظروف.

 

إيران طلبت رفع العقوبات المفروضة عليها

تأتي هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران طلبت رفع العقوبات المفروضة عليها، مؤكدًا أنه مستعد للتفاوض حول هذا الموضوع.

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات متوقفة منذ أشهر، ولا تظهر أي مؤشرات على تقدم في العلاقات بين البلدين.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ بعد الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا بين إيران وإسرائيل وعودة العقوبات الدولية ضد طهران على إثر تفعيل "آلية الزناد" بواسطة "الترويكا الأوروبية".

وعقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية قبل حرب في يونيو، عندما قصفت القوات الأمريكية والإسرائيلية مواقع إيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الإيرانية طهران إيران طهران وواشنطن البرنامج النووي الإيراني

مواد متعلقة

عراقجي: لا توجد حاليا أي إمكانية لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

إيران: معاداة السامية كذبة كبيرة اختلقها الكيان الصهيوني

الوكالة الدولية الذرية: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads