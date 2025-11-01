وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لكل الاحتمالات وإسرائيل ستتلقى هزيمة جديدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال تصريحات رسمية اليوم السبت، أن بلاده "مستعدة لكل الاحتمالات"، محذرا من أن إيران "تتوقع أي سلوك عدواني من الكيان الصهيوني".

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لكل الاحتمالات وإسرائيل

وشدد عباس عراقجي على أن "إسرائيل ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة".

وأشار عراقجي إلى أن إيران "اكتسبت تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة"، موضحا أن بلاده "اختبرت صواريخها في معركة حقيقية"، ما يعزز جاهزيتها الدفاعية. وأضاف: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل عدائي، فستكون نتائجه سيئة عليه".

كما اتهم عراقجي نتنياهو بمحاولة "توسيع دائرة الحرب إلى المنطقة عبر استهداف المنشآت النفطية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الإسرائيلي لم يكن ليشن حربا على إيران دون ضوء أخضر أمريكي". كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، وقال إنه "أثبت للمنطقة أن إسرائيل هي العدو الحقيقي لها".

وفي ملف المفاوضات النووية، أوضح عراقجي أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل"، لكنه لفت إلى أن "واشنطن وضعت شروطا تعجيزية وغير مقبولة". وشدد على أن "لا رغبة لنا في مفاوضات مباشرة مع واشنطن"، مبينا أن "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة".

كما رفض الوزير الإيراني بشدة أي نقاش حول القدرات الصاروخية لبلاده، مؤكدا أن "التفاوض حول القدرات الصاروخية أمر لا يفعله أي عاقل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.