أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

حماس، فيتو
علقت حركة حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، ووصفتها بأنها تمهد لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق سكان مدينة غزة الأبرياء.

وأضافت حماس: على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التحرك فورا لوقف انتهاكات الاحتلال الخطيرة.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي، أننا سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث تصريح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

وأضاف نتنياهو - في تصريح مصور نشر على قناته في "تليجرام"، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية - "سنستعيد جميع رهائننا أحياء وبخير، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي في معظم قطاع غزة".

