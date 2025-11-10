الإثنين 10 نوفمبر 2025
النيابة تأمر بضبط سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بالقاهرة

حادث، فيتو
حادث، فيتو
أمرت  النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


حادث طريق السويس الصحراوي 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص لطريق السويس الصحراوي صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية