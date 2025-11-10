الإثنين 10 نوفمبر 2025
إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم قطارين قرب براتيسلافا في سلوفاكيا (صور)

حادث تصادم قطارين
حادث تصادم قطارين قرب براتيسلافا في سلوفاكيا، فيتو
أُصيب أحد عشر راكبًا في حادث تصادم قطارين قرب العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، نُقلوا على أثره إلى المستشفى، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية (STVR).

وأوضحت الشرطة السلوفاكية، أن الحادث وقع مساء أمس الأحد بين مدينتي بيزينوك وبراتيسلافا.


وأكدت أن التصادم لم يكن وجهًا لوجه ولم يؤدِّ إلى انحراف القطارات عن السكة.

من جانبه، قال مدير هيئة السكك الحديدية السلوفاكية إيفان بيدناريك، إن أحد القطارين قد تجاوز إشارة حمراء، ما يُرجَّح أنه كان السبب الرئيس للحادث.

وأشار إلى أن القطارين كانا يقلّان في الغالب طلابًا متوجهين إلى العاصمة براتيسلافا.


وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك، في مؤتمر صحفي، من موقع الحادث إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصًا إلى المستشفى، موضحًا أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

ونقل موقع “أكتواليتي دوت إس.كيه” الإخباري عن أحد الركاب وصفه للحادث بأنه كان مثل “فرقعة” مدوية.

وكانت سلوفاكيا قد شهدت حادث تصادم بين قطارين في شرق البلاد في 13 أكتوبر/ تشرين الأول مما أدى إلى إصابة 91 شخصًا.

تصادم قطارين العاصمة السلوفاكية بيزينوك براتيسلافا هيئة السكك الحديدية السلوفاكية

