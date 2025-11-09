إصابة شخص صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي

18 حجم الخط

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث طريق السويس الصحراوي



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور أنتقل رجال المرور لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص لطريق السويس الصحراوي صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

