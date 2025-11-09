الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى بـ 14محافظة غدًا

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من تجهيز جميع المقار واللجان الفرعية بكافة المستلزمات اللوجستية، من أدوات مكتبية وأوراق اقتراع، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 غدًا.

وأوضح بنداري خلال لقاء خاص بقناة "إكسترا نيوز": "تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، وتمت معاينة المقار واللجان الفرعية، البالغ عددها 5606 لجنة في 14 محافظة تشملها المرحلة الأولى".

وأشار إلى أن الهيئة ستتابع فتح اللجان منذ الصباح الباكر، مع التواصل المستمر مع رؤساء اللجان لتذليل أي معوقات وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة

أكد بنداري أن الهيئة وفرت تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مشيرًا إلى تجهيز مقاعد مخصصة لهم واختيار اللجان في الطوابق الأرضية لتسهيل دخولهم وخروجهم دون عناء، وقال:“كبار السن وذوي الهمم هم جزء أصيل من المجتمع، ونسعى لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية بما يليق بمصر”.

كما أوضح أن الهيئة اعتمدت وسائل مساعدة مثل كروت بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن إرشادات حول كيفية التصويت، بوسترات بلغة الإشارة ورموز إرشادية على بطاقات الاقتراع لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من فهم آلية التصويت وعدد المرشحين المطلوب اختيارهم.

الالتزام بعدد المرشحين يحمي صحة الصوت

وشدد بنداري على ضرورة التقيد بالعدد المحدد للمرشحين على ورقة الاقتراع، محذرًا:"اختيار عدد أكبر أو أقل من المطلوب يؤدي إلى بطلان الصوت".

وأكد أن الهيئة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان مشاركة عادلة وفعالة لكل المواطنين.

