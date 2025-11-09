الخريف الغادر، الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الجاري، تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتوجه 7 نصائح للمواطنين

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى، حيث يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مدار الأسبوع على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية وجاءت كالتالى:



1- لا تقُد السيارة في حال انعدام الرؤية

2- القيادة بهدوء تام

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية

4- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والأخرى

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18:21



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26:24

درجة الحرارة الصغرى: 19:17



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30:27

درجة الحرارة الصغرى: 17:16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:36

درجة الحرارة الصغرى: 21:20



حالة الطقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.



درجات الحرارة فى مدن ومحافظات مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 36



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.