أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

إحداهما بدأت وتستمر ساعات، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضرب طقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد ويسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

الجريدة الرسمية