أخبار مصر

تحذير لقائدى السيارات من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق

الشبورة المائية
الشبورة المائية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد، وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى  التاسعة صباحا.

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

خريفي بامتياز، الأرصاد الجوية تكشف عن حالة طقس الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين  حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على  السواحل الشمالية الغربية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

