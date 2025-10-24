أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن بلاده تقدّم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، لكنها لن توافق أبدا على تخصيص أموال من ميزانيتها لتغطية نفقات كييف العسكرية.

وقال فيتسو في مقطع فيديو على صفحته في "ميتا": "قدّم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا (منذ بداية النزاع) مبلغ 177 مليار يورو.. وسلوفاكيا تساعد أيضا، لكن فقط على الصعيد الإنساني. كرئيس للحكومة، أتمسك بمبدأ واضح: سلوفاكيا لن تمول أبدا النفقات العسكرية لأوكرانيا".

كما أكد فيتسو أن حكومته لن تخصص "ولا سنتا واحدا" من أموال الدولة لأوكرانيا لأغراض عسكرية.

وقال إنه "يجب ضمان عدم السماح بوضع العراقيل أمام أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مؤكدا أن المسؤولين الأوكرانيين سمحوا لأنفسهم بالانجرار خلف الإغراءات الأوروبية وتنفيذ استراتيجيتهم الفاشلة ضد روسيا.

