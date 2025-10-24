الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سلوفاكيا: لن نخصص ولو سنتا واحدا لدعم أوكرانيا عسكريا

سلوفاكيا
سلوفاكيا

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن بلاده تقدّم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، لكنها لن توافق أبدا على تخصيص أموال من ميزانيتها لتغطية نفقات كييف العسكرية.

وقال فيتسو في مقطع فيديو على صفحته في "ميتا": "قدّم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا (منذ بداية النزاع) مبلغ 177 مليار يورو.. وسلوفاكيا تساعد أيضا، لكن فقط على الصعيد الإنساني. كرئيس للحكومة، أتمسك بمبدأ واضح: سلوفاكيا لن تمول أبدا النفقات العسكرية لأوكرانيا".

كما أكد فيتسو أن حكومته لن تخصص "ولا سنتا واحدا" من أموال الدولة لأوكرانيا لأغراض عسكرية.

وقال إنه "يجب ضمان عدم السماح بوضع العراقيل أمام أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مؤكدا أن المسؤولين الأوكرانيين سمحوا لأنفسهم بالانجرار خلف الإغراءات الأوروبية وتنفيذ استراتيجيتهم الفاشلة ضد روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلوفاكيا أوكرانيا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو كييف النفقات العسكرية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads