أخبار مصر

وزير الزراعة: اللحوم في مصر آمنة وتحصين 80% من الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية،
الثروة الحيوانية، فيتو
طمأن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين بشأن سلامة اللحوم والثروة الحيوانية في مصر، مؤكدًا أن اللحوم المطروحة في الأسواق أمنة شريطة أن تكون من مصادر موثوق بها.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"مرض الحمى القلاعية موجود في مصر منذ خمسين عامًا، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية حاليًا وهي A وO وSAT2، بالإضافة إلى ظهور نوع جديد SAT1".

حملات التحصين ساهمت في حماية 80% من الثروة الحيوانية

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة وفرّت 8 ملايين جرعة لقاح، وبدأت حملات تحصين رؤوس الماشية منذ أغسطس الماضي، قائلًا:"صحيح هناك خسائر، لكنها طفيفة ولا يمكن مقارنتها بعامي 2006 و2012. الحملات التي جرت في أغسطس الماضي أسهمت في تحصين نحو 80% من الثروة الحيوانية".

وأشار إلى أن الحملة الأولى شملت تحصين 4 ملايين رأس ماشية، والحملة الثانية 3.4 ملايين رأس، بينما تشمل الحملة الطارئة الحالية تحصين 4 ملايين رأس أخرى، بالإضافة إلى تحصين أكثر من 1.9 مليون رأس منذ نهاية أكتوبر.

حملة تحصين طارئة لمواجهة الإصابات

وأكد الوزير أن الحملة الحالية سُميت "طارئة" لأنها إضافية وجاءت في غير موعدها، مشددًا على ضرورة التزام المزارعين بمواعيد التحصين لتجنب الإصابات. وأضاف:"هناك بعض الممارسات في بعض القرى مثل التأخر في التحصين، ما يؤدي لظهور بعض الإصابات، لكن بشكل عام الوضع تحت السيطرة".

الجريدة الرسمية