السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الزراعة: إحالة عدد من المتلاعبين في توزيع الأسمدة إلى النيابة العامة

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين في الحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، ضمن جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.

وأوضح أن لجان التفتيش المركزية بالوزارة نفذت مراجعات دقيقة على الجمعيات الزراعية، استعدادًا لانطلاق الموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن أعمال الفحص كشفت عن تلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية.

أبرز المخالفات التي رصدتها لجان المراجعة بشأن الأسمدة المدعمة

وبحسب الوزير، تم اكتشاف عدة صور من المخالفات، من بينها تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر أو الورثة، إصدار حيازات دون وجه حق أو بالمخالفة للقانون، وجود حصر زراعي غير دقيق وغير موثق، تلاعب في أنواع المحاصيل المسجلة داخل بعض الجمعيات.

إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد وضمان العدالة في الدعم

وأكد علاء فاروق خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" تقديم عمرو حافظ المذاع على قناة "الشمس": أن الوزارة تحركت بشكل فوري فور اكتشاف مخالفات صرف الأسمدة المدعمة، حيث تم إلغاء جميع الحيازات والمساحات المكررة أو غير القانونية، إحالة المسؤولين عن الحصر الزراعي المتلاعب به إلى النيابة العامة، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الجمعيات الزراعية المتورطة.

حماية الدعم واستعادة حقوق المزارعين

وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين، ومنع أي محاولة للاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بـ استعادة حقوق الدولة والمزارعين وتحقيق الشفافية في منظومة التوزيع الزراعي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الزراعة الحصر الزراعي توزيع الأسمدة الأسمدة المدعمة مخالفات الأسمدة المدعمة علاء فاروق

مواد متعلقة

ارتفاع النترات العادي 2338 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الشرقية

وزير الزراعة يناقش مع الفلاحين أزمات منظومة الأسمدة

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

هل المصريون القدماء كانوا مشركين؟ دراسة حديثة للأوقاف تحسم الجدل

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

أحمد كريمة: الإمام الحسن وجه النور الذي وحد الأمة وورث عبقرية النبوة

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

المزيد
الجريدة الرسمية