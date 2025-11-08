وزير الزراعة: إحالة عدد من المتلاعبين في توزيع الأسمدة إلى النيابة العامة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين في الحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، ضمن جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.

وأوضح أن لجان التفتيش المركزية بالوزارة نفذت مراجعات دقيقة على الجمعيات الزراعية، استعدادًا لانطلاق الموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن أعمال الفحص كشفت عن تلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية.

أبرز المخالفات التي رصدتها لجان المراجعة بشأن الأسمدة المدعمة

وبحسب الوزير، تم اكتشاف عدة صور من المخالفات، من بينها تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر أو الورثة، إصدار حيازات دون وجه حق أو بالمخالفة للقانون، وجود حصر زراعي غير دقيق وغير موثق، تلاعب في أنواع المحاصيل المسجلة داخل بعض الجمعيات.

إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد وضمان العدالة في الدعم

وأكد علاء فاروق خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" تقديم عمرو حافظ المذاع على قناة "الشمس": أن الوزارة تحركت بشكل فوري فور اكتشاف مخالفات صرف الأسمدة المدعمة، حيث تم إلغاء جميع الحيازات والمساحات المكررة أو غير القانونية، إحالة المسؤولين عن الحصر الزراعي المتلاعب به إلى النيابة العامة، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الجمعيات الزراعية المتورطة.

حماية الدعم واستعادة حقوق المزارعين

وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين، ومنع أي محاولة للاستفادة غير المشروعة من الدعم الحكومي، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بـ استعادة حقوق الدولة والمزارعين وتحقيق الشفافية في منظومة التوزيع الزراعي.

