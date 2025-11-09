شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة عن أزمة الهواتف المغلقة في السوق

18 حجم الخط

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة الهواتف المغلقة في السوق ليست ناجمة عن التهريب، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي يعود إلى وقف الاستيراد خلال عام 2023.

وأوضح أن فتح الاستيراد للهواتف المحمولة يُساهم في تقليل حالات التهريب بشكل كبير.

وقال رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس":“ما يحدث حاليًا أمر جديد ولم يُعلن مسبقًا، حيث تم إيقاف بعض الهواتف التي اشترتها التجار من الجمارك بدون أي رسوم، بسبب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي”.

حقوق التجار والمستهلكين محفوظة

وشدد نائب رئيس شعبة الاتصالات على أن تطبيق أي قرار بأثر رجعي غير جائز قانونيًا، مؤكدًا:"حقوق التجار والمستهلكين محفوظة وسيعود الهاتف للعمل مرة أخرى".

وأشار إلى أن التجار قاموا بتوكيل محامين لرفع قضايا لإلغاء القرار ومنع تطبيقه بأثر رجعي، محذرًا من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في السوق ويهدد السلم المجتمعي.

فتح الاستيراد الحل الأمثل للأزمة

وأوضح رمضان أن حل الأزمة يكمن في إعادة فتح استيراد الهواتف المحمولة، ما سيخفف الضغط على السوق ويقلل من حالات الغلق والتهريب، مؤكدًا أن القرار الأخير كان غير معلن ويشكل عبئًا إضافيًا على التجار والمستهلكين.

