مهرجان القاهرة للطفل العربي يكرم الفنان ياسر صادق

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان القدير ياسر صادق خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.

تكريم الفنان ياسر صادق

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: "يسعدنا في هذه الدورة أن نكرم فنانًا متميزًا وصاحب بصمة لا تُنسى في المسرح المصري، الفنان القدير ياسر صادق، الذي قدم عبر مسيرته أعمالًا راقية جمعت بين الموهبة والانضباط والفكر."

وأضافت همام: "تاريخ ياسر صادق الفني يمتد لسنوات طويلة من الإبداع على خشبة المسرح وفي الدراما، وهو من الفنانين الذين حافظوا على حضورهم القوي والمختلف، وقدموا نماذج متميزة ساهمت في دعم وتطوير المسرح المصري، خاصة الفن الموجه للطفل."

وأكدت الدكتورة داليا همام: "ياسر صادق يؤمن بأن الفن دور ومسؤولية، وقد انعكس ذلك في رحلته الفنية وفي إدارته للمؤسسات المسرحية، وفي دعمه المتواصل للأجيال الجديدة، وهي القيم التي يسعى المهرجان لترسيخها في وعي الأطفال والنشء."

مسيرة الفنان ياسر صادق

والفنان ياسر صادق من خريجي كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وقد ترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصد خلالها عدة جوائز مهمة منها مخرج أول جامعة القاهرة، وممثل أول الجامعة، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عن دوره في مسرحية "لكع بن لكع". والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا.

بدأت مسيرته الاحترافية عام 1989 من خلال مسرحية "تخاريف"، قبل أن يشارك في عدد من أهم العروض المسرحية مثل: "حوش بديعة"، "يوم أن قتلوا الغناء"، و"سي علي وتابعه قفه". وقدم أعمالًا درامية بارزة منها: "بيت العيلة"، "دهب قشرة"، "جائزة نوفل"، و"الفتوة". كما شارك في أعمال سينمائية منها: "الصديقان"، "دانتيلا"، و"بالألوان الطبيعية".

وتولى الفنان ياسر صادق عددًا من المناصب الثقافية المهمة، إذ شغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ويشغل حاليًا منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

