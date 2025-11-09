الموقف التنفيذي للمرحلة السادسة من شقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، الموقف التنفيذي للمرحلة السادسة من مشروع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان، الواقعة في حي النرجس، من خلال متابعة التقارير والمستجدات الميدانية.

وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة السادسة تضم ٢٤٠ عمارة بإجمالي ٥٦٥٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو ٦٨٪.

وأضاف أن الجهاز يواصل التنسيق مع الشركات المنفذة لاستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وتنفيذ المرافق، بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليمه في المواعيد المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز يولي اهتمامًا مستمرًا بمعدلات الإنجاز ويعمل على تذليل أي عقبات أمام التنفيذ، ضمن متابعة الوزارة المستمرة لتعزيز جهود توفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين بمدينة العاشر من رمضان.

